Golf - PGA Championship 2024 | Francesco Molinar - ritorno a Valhalla 10 anni dopo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il PGAsi tiene alClub, che per la quarta volta ospita l’attualmente secondo Major dell’annola rivoluzione del calendario avvenuta alcunifa. Peri si tratta di unil 2014, anno in cui giunse 58°. Il torinese torna in gara anche se sono passati seidal suo successo all’Open, e normalmente le esenzioni di questo genere dine durano cinque. La valutazione dell’organizzazione, in questo caso, è che l’edizione 2020 dell’Open, dal momento che non si è disputata, non debba essere sottoposta a considerazione. Quindi, Chicco dentro. PGA...