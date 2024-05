L’Italia alza la guardia sul Mar Rosso e la sicurezza economica Guardando al G7

(Di lunedì 13 maggio 2024) Può uno specchio di mare esteso poco più di 400 mila chilometri quadrati tenere sotto scacco un buon pezzo di economia mondiale? Sì, se attraverso il suo collo di bottiglia, alias Canale di Suez, transita il 12% del commercio mondiale. A sette mesi, era il 19 ottobre del 2023, dall’inizio degli attacchi nello stretto di Bab-el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi alle navi container, effetto collaterale indesiderato della guerra in Medio Oriente, i prezzi delle materie prime sono ancora profondamente influenzati dalladi quella porzione di pianeta. Peril problema c’è, anche se Bankitalia ha più volte minimizzato gli effetti delle tensioni sull’economia italiana. Ma in un mondo iperconnesso e globalizzato, una crisi di questa portata può rappresentare un freno alla crescita, anche con un impatto eterogeneo tra i vari Paesi coinvolti. ...

Occupazione record per l’Italia anche nel IV trimestre del 2023, in linea con i dati positivi del tasso di occupazione e di attività nell’area dell’Ocse , rispettivamente al 70,1% e al 73,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rende noto ...

Max Mariola ha 9 milioni di follower tra TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Tutti appassionati della sua arte culinaria. E di «the sound of love», ovvero il suono della pasta quando viene mantecata: «Erotico, come molte cose in cucina». Nel ...

Il solito sarcasmo del siciliano Il mese di aprile giunge al termine in compagnia di ‘VivaRai2!’ , con Fiorello , Biggio, Casciari. Si parte dalla satira politica: dal Viminale è arrivato l’ok, si potrà scrivere ‘Giorgia’ sulla scheda elettorale per ...

Fentanyl, Villa Maraini: "E' già nella società, in cura medico dipendente" - ... il naxolone è un antidoto visto che è in grado di invertire l'effetto dei narcotici", conclude Barra. Leggi anche Fentanyl, è allerta in Italia per la 'droga degli zombie' Italia alza allerta su ...

Gaza, quelle tensioni tra Israele e Vaticano - ...che possa essere positivo e avviare percorsi di pace".L'Italia ... che il Segretario di Stato avrebbe dovuto considerare, per l'... con cui di fatto si alza la voce contro la politica militare di ...