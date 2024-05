PINOT dal 17 maggio è fuori con TEMPO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dal 17sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di Pino(T) che nasce durante le prime difficoltà in amore ai tempi delle scuole superiori. Andiamo a saperne di più. “” di Pino(t) disponibile dal 17Dal 172024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di Pino(T). Cosa rappresenta “”? “” è il secondo brano che Pino(T) ha scritto e nasce mentre incontrava le prime difficoltà in amore ai tempi delle scuole superiori. Commenta l’artista a proposito del brano: “Il pianoforte non era mio strumento, ma, usandolo per accompagnarmi, provavo a cantare la melodia ...

Da diversi anni un evento primaverile ormai consolidato porta aziende vitivinicole, enologi e appassionati di buon vino in Alto Adige, nelle località di Egna e Montagna , per celebrare un vitigno che proprio in questa zona trova uno dei territori ...

Tirolo, gli eventi di primavera ed estate dedicati al vino - Tirolo, gli eventi di primavera ed estate dedicati al vino - Sorge, infatti, a 600 metri di altitudine in un altopiano assolato ideale per i vitigni di pinot Bianco, Traminer Aromatico ... VinoCulti Jazz & Bubbles, il 18 maggio, dalle 10.30 alle 14.30 nel ...

A Firenze si farà il G7 del turismo Digitale ed eventi: il futuro è già qui "Occasione per valorizzare l’Italia" - A Firenze si farà il G7 del turismo Digitale ed eventi: il futuro è già qui "Occasione per valorizzare l’Italia" - A novembre il dibattito sugli strumenti che servono a crescere, soprattutto dopo lo stop per il Covid. Il presidente Federalberghi, Bocca: "Possiamo e dobbiamo fare molto di più. Sulla tecnologia siam ...

I 25 anni delle Tenute Lunelli in Umbria e Toscana: "Ora giochiamo in serie A" - I 25 anni delle Tenute Lunelli in Umbria e Toscana: "Ora giochiamo in serie A" - L'orgoglio di Alessandro Lunelli, CEO del gruppo che comprende le Cantine Ferrari in Trentino, per l'evoluzione delle tenute Podernuovo e Castelnuovo.