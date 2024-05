Telefono rubato? Macchè! Ecco cos’è successo davvero a Fabio Rovazzi

(Di lunedì 13 maggio 2024) In pochissime ore è diventato virale il video del furto del cellulare di cui è stato vittimain pieno centro a Milano mentre stava rispondendo alle domande dei fan in diretta live. Improvvisamente alle sue spalle si materializza un ragazzo che gli prende il cellulare e inizia a correre a perdifiato. Come facile immaginare il video ha cominciato a circolare all’impazzata sui social, guadagnandosi addirittura i riflettori dei telegiornali nazionali. Ma è andatacosì? Il furto del cellulare diPrima di soffermarci sull’autenticità del presunto furto, ricapitoliamo quello che èper fare mente locale. Come detto il cantante stava tenendo una diretta live con i fan, uno dei quali gli ha chiesto “dove ti trovi?”. Proprio mentresta per ...

