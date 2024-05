Prato - ecco le prime tre aree verdi per mitigare gli effetti climatici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Sono in via Montalese, alla Stazione di Borgonuovo e in via Clementi le primi tredelle 20 di proprietà comunale - di cui tre in piazze del centro storico - individuate dall'Amministrazione per incrementare la dotazione arborea ed arbustiva ed attuare così la strategia della forestazione diffusa, nell'ambito del più ampio progetto diForest City, come strumento per far fronte ai cambiamenti. Questa mattina (lunedì 13 maggio) è stata aperta al pubblico l'area di piazza della Stazione di Borgonuovo/via Timavo, dove sono stati piantati 19 alberi: tra questi l'ippocastano rosa, il cedro, il lillà e il ciliegio giapponese. Erano presenti all'apertura il sindaco Matteo Buffoni e gli assessori all'Urbanistica e alla Città Curata. La scelta delleè avvenuta ...