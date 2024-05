Lo psichiatra che lavorava con Basaglia e ha chiuso il manicomio di Roma | “Così ci sono riuscito”

(Di lunedì 13 maggio 2024) In occasione dell'anniversario della legge 180, Losavio racconta la sua esperienza neldi Trieste al fianco di Francoe poi il suo ritorno alcon un obiettivo preciso: chiudere per sempre ildella Capitale.

A un anno dall’omicidio della psichiatra pisana Barbara Capovani per mano di un suo ex paziente, 503 psichiatri e professionisti della salute mentale sottoscrivono le riflessioni di un giovane psichiatra, Stefano Naim, “Basaglia si rivolta nella ...

In Italia vengono aboliti i manicomi: era il 13 maggio 1978

