Ergastolo per Alessia Pifferi - la sentenza del tribunale di Milano

(Di lunedì 13 maggio 2024) La tragica vicenda di, una madre di 38 anni sotto processo per la morte della figlia di 18 mesi, ha scosso l’opinione pubblica e riempito le aule deldi. La piccola Diana è stata trovata deceduta nella loro abitazione, apparentemente lasciata senza cure per sei giorni. Durante l’ultima udienza, l’avvocata difensore,Pontenani, ha richiesto l’assoluzione per la sua assistita, sostenendo che non ci fosse intenzionalità nell’azione che ha portato alla tragica morte della piccola. Laè arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 13 maggio 2024:è stata condannata all’per aver abbandonato e fatto morire di stenti sua figlia Diana di 18 mesi per ben 6 giorni. La difesa ...

