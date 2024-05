Parco Naturale dei Monti Aurunci al Green Road Award 2024 con il progettoCammino degli Aurunci

La Regione Lazio pensa a un piano per valorizzare e difendere il Parco dei Monti Aurunci nella Provincia di Latina: l’idea di Fiorello Casale . Il piano per salvaguardare il Parco dei Monti Aurunci (credits @Visit Lazio) – ...

Gaeta – Un “dialogo per un futuro sostenibile” tra autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale Con una premessa doverosa: un dibattito per rimettere in discussione la gestione dei Parchi e delle riserve naturali. ...