Stefano Limongi morto a 34 anni per Covid: addio all'imprenditore (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Limongi è morto a 34 anni dopo aver contratto il Covid. L'imprenditore era molto conosciuto nell'ambiente romano. Limongi era un imprenditore molto conosciuto a Roma ed era un appassionato di ristorazione. A soli 34 anni non è riuscito a sconfiggere il virus che sta affliggendo il mondo. La morte dell'imprenditore oltre a lasciare un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

