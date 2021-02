Vaccino, trasmissione dei dati del personale scolastico. NOTA Ministero [PDF] (Di martedì 23 febbraio 2021) trasmissione dei dati del personale scolastico per la vaccinazione contro il Covid-19. Il Ministero dell'Istruzione, tramite una NOTA del capo dipartimento Giovanna Boda, ha definito ulteriori dettagli. L'articolo Vaccino, trasmissione dei dati del personale scolastico. NOTA Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021)deidelper la vaccinazione contro il Covid-19. Ildell'Istruzione, tramite unadel capo dipartimento Giovanna Boda, ha definito ulteriori dettagli. L'articolodeidelPDF .

