Calciomercato Juventus | offerta pronta per una stella della Serie A

(Di lunedì 8 febbraio 2021). Bianconeri alla ricerca del talento che li riporti alla gloria, la società pesca inA Dall’Inghilterra sono più che certi, Henrikh Mkhitaryan lascerà la Roma a fine stagione. Il contratto, in scadenza a giugno, prevede delle opzioni per il rinnovo, ma anche la libera scelta di poter andare via. Pertanto, vista la brillante L'articolo proviene da Inews.it.

danKorpiklaani : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, manca ancora l'accordo per il rinnovo di #Dybala: cifre e dettagli. Intanto, torna a disposizione di #Pir… - calciomercatoit : ?? #Juventus, manca ancora l'accordo per il rinnovo di #Dybala: cifre e dettagli. Intanto, torna a disposizione di… - infoitsport : Calciomercato Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala | Pirlo si prepara -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Atalanta e, in ogni caso, rappresentano tappe fondamentali per il futuro, con diversi sostituti sullo sfondo in caso di fallimento.I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, TuttoSport La rassegna stampa di.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, di 'TuttoSport': DYBALA BONUS SCUDETTO Ibra la carica dei 501 La Lazio aggancia la Roma - - > - -Che restano tra i protagonisti (magari involontari) di quel paradiso chiamato calcio che conta in chiave ex amaranto ... Ne aveva bisogno dopo lo stop in Coppa Italia contro la Juve che vale ben più ...4 Secondo quanto riportato da Diario Gol Isco avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid alla scadenza dell’attuale contratto, vale a dire al termine della prossima stagione. In passato il trequartista ...