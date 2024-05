ramo perduto da tempo del Nilo che scorreva vicino alle piramidi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 16 maggio 2024) RitrovatodelSotto il complesso piramidale di Giza in Egitto si scoprono i resti di un anticodel fiume. Questo ritrovamento potrebbe spiegare il modo in cui gli antichi egizi costruirono i monumenti. Le immagini satellitari e i dati geologici confermano l’esistenza di undel, chiamatodi Ahramat, chenelle vicinanze dei principali siti della regione. Scoperte rilevanti La presenza di questopotrebbe spiegare come gli antichi egizi abbiano trasportato le grandi pietre per costruire le. Questo aspetto logistico potrebbe aver facilitato enormemente il processo di costruzione. L'articolo ...