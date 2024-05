Forti lascia carcere Usa -atteso rientro

(Di giovedì 16 maggio 2024) 19.50 Chiconon è più detenuto ina Miami e nelle prossime settimane èilin Italia del 65enne trentino,condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. Lo rende noto la Farnesina. A Miami l'udienza in cuiha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia. Nel frattempoè trattenuto dall'Immigration and Customs Enforcement. Lo zio: "Grande speranza che i tempi siano brevi".

