Bertucci | Festival del Lavoro evento unico nel suo genere

(Adnkronos) – "Non abbiamo timore dell'intelligenza artificiale, anzi, noi riteniamo che sia un'opportunità importante, perché per tanti aspetti ottimizza il ciclo produttivo, crea un valore aggiunto di qualità per i nostri prodotti, dà più ...

(Adnkronos) – "E' un onore per noi vivere questo momento qui a Firenze e in Toscana e e avere qui avere la ministra Calderone perchè nella tragedia di Novoli, nel cantiere dove era in corso la costruzione di un supermercato, la ricordo con grande ...

Rettrice Unifi: "Interessante confronto su intelligenza artificiale" - Rettrice Unifi: "Interessante confronto su intelligenza artificiale" - Lo ha detto la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, intervenendo alla Fortezza da Basso ai lavori della 15esima edizione del festival del lavoro, promosso dal Consiglio nazionale ...

Festival Lavoro, Casellati: "Tenere fermo il valore della persona" - festival lavoro, Casellati: "Tenere fermo il valore della persona" - "Trasformare un’apparente minaccia per i lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo e di crescita" ...

Festival Lavoro, Giani: "Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro" - festival lavoro, Giani: "Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro" - "E' un onore per noi vivere questo momento qui a Firenze e in Toscana e e avere qui avere la ministra Calderone perchè nella tragedia di Novoli, nel cantiere dove era in corso la costruzione di un sup ...