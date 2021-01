Nuovo balzo dei contagi: oltre 15mila. Risale al 5,1% il tasso di positività (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il bollettino odierno del ministero della Salute registra una nuova impennata nei contagi di coronavirus. Sono 15.204 i test positivi in Italia nelle ultime 24 ore. Sempre elevato ancora il numero dei ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il bollettino odierno del ministero della Salute registra una nuova impennata neidi coronavirus. Sono 15.204 i test positivi in Italia nelle ultime 24 ore. Sempre elevato ancora il numero dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo balzo Covid, nuovo balzo di casi in Italia: 15.204. La positività sale al 5,1% Affaritaliani.it Balzo dei contagi A Brescia 474 i nuovi positivi

Nuovo balzo dei contagi tra Brescia e provincia. Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono 474 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 188. 2293 invece i nuovi positivi a l ...

Coronavirus, balzo positivi sono 15.204, le vittime 467. In Abruzzo 344 nuovi contagi

Rispetto a ieri si registrano 344 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 91 anni). *(il totale risulta inferiore di 1 unità, in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e ...

