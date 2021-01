Debora, chi era la sorella di Annabella Prisco? | Causa morte | Età | Instagram (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Grave lutto per Annabella Prisco, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una tragedia si è abbattuta su di lei portandole via la sorella Debora Annabella Prisco (Fonte foto: Facebook )Una terribile tragedia ha colpito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Annabella Prisco e la sua famiglia. In seguito ad un terrificante incidente stradale è morta la sorella Debora di soli 17 anni. Annabella Prisco è conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, dove si era distinta per il suo carattere docile e per aver instaurato un rapporto speciale con Riccardo Guarnieri, uno dei tronisti più in voga dello show. Di lui aveva ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Grave lutto per, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una tragedia si è abbattuta su di lei portandole via la(Fonte foto: Facebook )Una terribile tragedia ha colpito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne,e la sua famiglia. In seguito ad un terrificante incidente stradale è morta ladi soli 17 anni.è conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, dove si era distinta per il suo carattere docile e per aver instaurato un rapporto speciale con Riccardo Guarnieri, uno dei tronisti più in voga dello show. Di lui aveva ...

