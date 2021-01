**Governo: Bellanova, ‘si riparta da perimetro maggioranza, magari allargandola’** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Quello che auspichiamo è che si riparta da perimetro maggioranza e, se ci sono le condizioni, allargare maggioranza ma mettendo al centro i temi. Il Recovery è stato migliorato ma non è soddisfacente e questo non lo dice Iv ma l’Europa”. Lo dice Teresa Bellanova di Iv a Radio Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Quello che auspichiamo è che sidae, se ci sono le condizioni, allargarema mettendo al centro i temi. Il Recovery è stato migliorato ma non è soddisfacente e questo non lo dice Iv ma l’Europa”. Lo dice Teresadi Iv a Radio Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Abbiamo consegnato le dimissioni e ci si è divertiti a cercare i ‘responsabili’ con pressioni enormi anche sui nostri parlamentari. Sono le parole dell’ex ministra delle Politiche Agricole Teresa Bell ...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Nessun veto. Per noi c'è Conte ma non c'è solo Conte". Lo dice Teresa Bellanova a Radio Uno. "Quello che conta è che siano messi al centro i temi".

