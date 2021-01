Isola dei famosi il cast inizia a cedere: arrivati due no clamorosi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vediamo insieme due clamorosi no che sono arrivati alla produzione del’Isola dei famosi, che erano dati per certi. Il programma, o meglio il reality dell’Isola dei famosi 2021 dovrebbe iniziare a breve, e per la precisone, i primi del mese di marzo. Ma in queste ultime ore, sono arrivate due clamorose smentite sul suo cast, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vediamo insieme dueno che sonoalla produzione del’dei, che erano dati per certi. Il programma, o meglio il reality dell’dei2021 dovrebbere a breve, e per la precisone, i primi del mese di marzo. Ma in queste ultime ore, sono arrivate due clamorose smentite sul suo, L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - SAonlinemag : Di Undoing e L'isola delle Rose sapete già, come vi ricorderete di lei nel clip di “Felicità Puttana” (e ok pure in… - TheBlueEstate : Blue Estate: nel Mar dei Caraibi sta per nascere un'isola artificiale a 5 stelle - cberrets : RT @TamburiTIP: 600 milioni per l'isola dei famosi di @TamburiTIP via @L_Economia - adelestancati : RT @hermete3: Ci sono più tesori nei libri che in tutto il bottino dei pirati sull'Isola del Tesoro Walt Disney #NellIsolaDelleStorie @Cas… -