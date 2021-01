Tv in lutto | il comico è deceduto a causa del covid

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 gennaio 2021) Per cinque anni è stato membro dei Gufi, ma la sua carriera è durata molto più a lungo. Attore, cantante, cabarettista e scrittore milanese, Roberto Brivio è stato un artista poliedrico. Nel 1964 arriva il successo del quartetto formato con Nanni Svampa, Gianni Magni e il jazzista Lino Paturno, che negli anni '60 cantava in tv di cimiteri, religione e satira politica in dialetto milanese. L'artista è morto a 82 anni: era ricoverato all'Ospedale San Gerardo di Monza adel. È morto adel coronavirus Roberto Brivio, storico artista che faceva parte dei Gufi, il quartetto cabarettistico che negli anni '60 cantava in tv di cimiteri, religione e satira politica con un umorismo folgorante in dialetto milanese. L'artista, morto a Monza ad 82 anni, era ricoverato all'Ospedale San Gerardo di Monza a ...