Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: 5 curiosità (Di venerdì 22 gennaio 2021) A quasi un anno esatto dall’uscita nelle sale cinematografiche, l’11 febbraio ‘Birds Of prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)’ sarà disponibile una fantastica edizione da collezione. 2 dischi 4k Ultra HD più la versione Blu Ray, il tutto accompagnato da un Comic Art Steelbook realizzato da Joelle JonesIn attesa di poter avere questo fantastico cofanetto nelle nostre videoteche grazie a Warner Bros. Entertainment, scopriamo 5 curiosità sul film che vede Margot Robbie vestire ancora una volta i panni della coloratissima e ‘pazzerella’ fidanzata di Joker.LEGGI ANCHE:– La La Land, 10 cose che non sapete ancora sul film da premio Oscar1 – Sebbene il cast che vediamo nel film ci sembri perfetto, non tutti gli attori sono stati la prima scelta. È il caso di ... Leggi su funweek (Di venerdì 22 gennaio 2021) A quasi un anno esatto dall’uscita nelle sale cinematografiche, l’11 febbraio ‘Of(e ladi)’ sarà disponibile una fantastica edizione da collezione. 2 dischi 4k Ultra HD più la versione Blu Ray, il tutto accompagnato da un Comic Art Steelbook realizzato da Joelle JonesIn attesa di poter avere questo fantastico cofanetto nelle nostre videoteche grazie a Warner Bros. Entertainment, scopriamo 5sul film che vede Margot Robbie vestire ancora una volta i panni della coloratissima e ‘pazzerella’ fidanzata di Joker.LEGGI ANCHE:– La La Land, 10 cose che non sapete ancora sul film da premio Oscar1 – Sebbene il cast che vediamo nel film ci sembri perfetto, non tutti gli attori sono stati la prima scelta. È il caso di ...

VinDeMon_ : stasera continuo a stupirvi con non mi piacciono 8 film della Marvel è l'unico film della DC che ho visto è stato Birds of prey - slythermiones : Ho appena finito di vedere Birds of prey, sapete se ci sará un sequel? - herosmynewlv : L'unica cosa decente di birds of prey è Ewan McGregor e alla fine se ne va col botto. -

Ultime Notizie dalla rete : Birds prey Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: 5 curiosità Funweek Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: 5 curiosità

L'11 febbraio grazie a Warner Bros. arriva un cofanetto da collezione di Birds of Prey. Ecco alcune curiosità sul film con Margot Robbie ...

Sky, i film in prima visione a febbraio 2021

Tra i titoli in arrivo citiamo 'Bad Boys For Life', 'Richard Jewell' e 'Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn'.

L'11 febbraio grazie a Warner Bros. arriva un cofanetto da collezione di Birds of Prey. Ecco alcune curiosità sul film con Margot Robbie ...Tra i titoli in arrivo citiamo 'Bad Boys For Life', 'Richard Jewell' e 'Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn'.