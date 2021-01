Erjona Sulejmani primo piano da urlo | i fan impazziscono per il decolleté FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021), ex moglie di Blerim Dzemaili, nonostante la fine della relazione con l’ex centrocampista di Napoli e Bologna, non smette di far parlare di sé. La modella, infatti, continua a pubblicare moltissimi scatti hot com l’ultimo postando nelle ultime ore, in cuimette in bella mostra il suo splendido. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.