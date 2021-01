Conte al Senato: “Mafia è virus peggiore del Covid, difesa legalità è nel nostro Dna”. Poi ricorda Borsellino: lungo applauso in Aula (Di martedì 19 gennaio 2021) “Parliamo in questi giorni tanto di Coronavirus: c’è un virus forse peggiore, rimane il virus della Mafia”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Senato dopo la discussione sulla crisi di governo. Il premier nel discorso ha inserito anche un passaggio sulla difesa della legalità, definendola “ragione ontologica del governo”. “È nel nostro dna – ha aggiunto – È una deliberata strategia di azione, sarà sempre così finché il governo sarà qui”. Poi Conte ha voluto ricordare un compleanno importante: “Il 19 gennaio è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva fare l’eroe, Paolo Borsellino, nacque 81 anni fa”. Dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Parliamo in questi giorni tanto di Corona: c’è unforse, rimane ildella”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la replica indopo la discussione sulla crisi di governo. Il premier nel discorso ha inserito anche un passaggio sulladella, definendola “ragione ontologica del governo”. “È neldna – ha aggiunto – È una deliberata strategia di azione, sarà sempre così finché il governo sarà qui”. Poiha volutore un compleanno importante: “Il 19 gennaio è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva fare l’eroe, Paolo, nacque 81 anni fa”. Dopo il ...

