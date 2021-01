Laschet punterà a governare coi Verdi | verso un nuovo equilibrio con Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di sabato 16 gennaio 2021) Cattolico, moderato, progressista: Arminè ilpresidente della Cdu e con lui le traiettorie interne e internazionali prenderanno una piega del tutto diversa rispetto allo scenario che molti si immaginavano: una vittoria del “falco” Friedrich Merz.è invece un mite – lo si vede anche dal modo in cui parla, nei sorrisi che non risparmia – e avrà un atteggiamento sicuramente più conciliante nei confronti dell’Italia, dell’Europa e degli Usa, controbilanciando i rapporti con la. Ma vediamo nel dettaglio come e perché questo cadidato, “aiutato dal fatto di essere stato sottovalutato” (Faz), potrebbe completare il disegno di Angela Merkel. FRONTE EUROPEO Merz era considerato un candidato “rigorista”: nel corso di diverse interviste aveva fatto capire che a livello europeo non avrebbe fatto sconti. ...