Lombardia, Fontana: "Zona rossa? Non siamo d'accordo, presenteremo ricorso" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Attilio Fontana ha contestato duramente la decisione governativa di inserire la Lombardia in 'Zona rossa', in quanto apparentemente non ve ne siano le condizioni. Il presidente della Regione Lombardia ha pubblicato una nota ufficiale in merito, contestando le idee dei vertici del Governo, annunciando un eventuale ricorso, pretendendo un subentro in 'Zona arancione'. Di seguito il comunicato lombardo: "Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in 'Zona rossa' per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso. In Lombardia negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata almeno per classificarci in 'Zona arancione'. Attendiamo ...

RegLombardia : ??#Zonarossa, @FontanaPres: non lo trovo giusto, sistema attribuzione va rivisto, il ministro @robersperanza mi ha… - chedisagio : La «punizione» che i lombardi non si meritano, signor presidente ?@FontanaPres?, è Lei. - Corriere : Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo» - dinataled : RT @LaPrimaManina: Prima Regione #Lombardia decide di non riaprire le scuole fino al 24 gennaio (salvo essere smentita dal TAR). Perchè?Poi… - Olivier82367269 : @Corriere La Lombardia non merita un come Fontana semmai. -