"Gli alieni esistono" e Donald Trump sa tutto, svela l'ex direttore spaziale israeliano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Riguardo l'esistenza degli alieni sta facendo discutere l'intervista rilasciata dall'ex capo della direzione spaziale del ministero della Difesa israeliano, il quale ha sottolineato che Donald Trump sarebbe a conoscenza di tutto. Gli alieni esistono: lo ha dichiarato Haim Eshed, ex direttore spaziale del ministero della Difesa israeliano, sottolineando che gli extraterrestri avrebbero anche stretto un accordo con il governo degli Stati Uniti. Passano gli anni e i decenni ma tra le domande che gli esseri umani non smettono ancora di porsi c'è sempre quella relativa all'esistenza degli alieni. Nessuno ha mai ottenuto una risposta sufficientemente esaustiva a riguardo e, anche grazie ...

