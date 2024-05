Real Madrid | Burn Güler sarà un fenomeno

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-19 21:40:04 Il web è in subbuglio: lCarlo aveva ragione Ancelotti quando l’altro giorno ha detto che il Pallone è innamorato di Arda Guler. Non solo il pallone, ma anche il, nonostante lo veda di tanto in tanto. E il turcoun, anche se finora si è distinto più per i gol che per le giocate, forse perché la squadra ancora non crede abbastanza in lui per dargli palla con maggiore frequenza. Beh, è ??normale. Mentre Modric è in campo, la squadra cercherà sempre per primo il croato. O a Kroos. Ilaveva tutti i segnali per uscire alla grande dopo l’1-4 dell’intervallo. Anche per interrompere un periodo negativo che durava da sette anni, ovvero l’ultima volta che hanno battuto il Villarin casa. Poi, quattro pareggi e ...