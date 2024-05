(Di lunedì 20 maggio 2024) "Per la prima volta dopo 80 anni potete scegliere il cambiamento. I romagnoli devono continuare a gestire le spiagge, i cervesi hanno diritto a un porto dragato e acon l’di Forlì e io come ministro mi impegno in tal senso". È iniziato ail tour indi Matteoche, presso la sede del comitato elettorale del candidato a sindaco del centrodestra Massimo Mazzolani ieri alle 18 ha presentato il suo volume ‘Controvento. L’Italia che non si arrende’. E ha sottoscritto in pieno tutte le richieste avanzate dal candidato del centrodestra che lo ha preceduto sul palco di una sala gremita. "è bella – ha ribadito– ma i turisti vogliono arrivare comodamente e chiedono servizi all’altezza. ...

Salvini in Romagna: "Cervia-aeroporto Ridolfi: collegamenti efficienti. Zattini e i suoi Sono tosti" - Salvini in Romagna: "Cervia-aeroporto Ridolfi: collegamenti efficienti. Zattini e i suoi Sono tosti" - Il ministro ha tirato la volata a Mazzolani in riviera e al sindaco di Forlì che polemizza con la Regione: "Abbandonati dal giorno dopo la tragedia".

Ignazio Messina e Tarros collegano Italia con Libia ed Egitto - Ignazio Messina e Tarros collegano Italia con Libia ed Egitto - Ignazio Messina e Tarros realizzano un collegamento efficiente tra Italia, Libia ed Egitto scalando tre porti italiani, tre porti libici e uno egiziano.

Collegamenti aeroporto, ipotesi attracco a Pontecagnano per sfruttare vie del mare - collegamenti aeroporto, ipotesi attracco a Pontecagnano per sfruttare vie del mare - StampaSfruttare anche le vie del mare per i collegamenti con l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, in vista dei primi voli in programma da metà luglio. Un nuovo pontile d’attracco sulla costa nei pressi ...