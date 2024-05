Ranking WTA 20 maggio 2024 | Jasmine Paolini stabile in top-15 - Swiatek sempre più regina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile poche variazioni al vertice, dettate dagli Internazionali d’Italia a Roma. A comandare troviamoIga: la polacca, grazie all’affermazione nella Finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, ha rafforzato la propria leadership e portato il computo totale a 11695 punti. Alle sue spalle ci sono proprio Sabalenka (8138 punti) e l’americana Coco Gauff (7638 punti). Per Iga sono 104 le settimane sul trono. Una top-10 completata dalla kazaka Elena Rybakina in quarta posizione, che non ha potuto giocare nella Capitale per problemi di salute, a precedere la statunitense Jessica Pegula, la ceca Marketa Vondrousova, la greca Maria Sakkari, la cinese Qinwen Zheng, la tunisina Ons Jabeur e la lettone Jelena Ostapenko.WTA (TOP-10) 1. Iga11695 2. ...