Raisi è morto - nessuno è sopravvissuto all' incidente Ira - l' ipotesi sabotaggio e il giallo della successione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il presidente dell'Iran. Non arrivano buone notizie dal luogo dell'aereo. Secondo le ultimissime notizie provenienti da Teheran, non ci sarebbero sopravvissuti sull'elicottero che aveva a bordo il presidente iranianoprecipitato nel nord dell'Iran, il ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e altre sei persone. Lo riferisce la Cnn. L'abitacolo sarebbe completamente bruciato. Il vice presidente dell'Iran, Mohammad Mokhber, è il primo nella linea di potere dopo il presidente Ebrahim. Secondo la costituzione iraniana, in caso di morte o incapacità del presidente, il primo vicepresidente subentra e assume le funzioni di presidente fino allo svolgimento delle elezioni entro un periodo massimo di 50 giorni. A differenza di altri paesi, la prima vicepresidenza ...

20/05 07:20 Morte raisi,Khamenei: Non ci sarà vuoto 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah,no a invasione 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah, no a invasione 19/05 22:45 Posticipo Serie A, Roma-Genoa 1-0

