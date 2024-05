Divisi dalla politica - uniti dalla solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lava oltre gli steccati politici. Lo abbiamo visto sabato scorso a ‘Tin Bota Romagna’, la festa organizzata in via Ex Tiro a Segno, una delle strade più martoriate dall’alluvione del 16 maggio 2023. L’organizzazione della festa è stata imperniata soprattutto su due figure: Francesca Sirri, titolare della palestra Champions River, una delle strutture devastate dall’alluvione, e Valdo Bonfim dell’associazione Sem Fronteiras che ha raccolto offerte per i suoi connazionali brasiliani del Rio Grande del Sud dove c’è stata un’alluvione poche settimane fa. Sia Francesca Sirri che Valdo Bonfim sono impegnati anche ine candidati alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: Francesca è candidata nelle file di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Marco Casali, Valdo è in lista con Cesena 2024 a sostegno del ...