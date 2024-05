Raisi è morto - con lui anche il ministro degli Esteri iranian - non ci sono sopravvissuti | l’annuncio della morte del presidente dell’Iran

Il presidente dell' Iran Raisi è morto . Non arrivano buone notizie dal luogo dell'incidente aereo. Secondo le ultimissime notizie provenienti da Teheran, non ci sarebbero sopravvissuti sull'elicottero che aveva a bordo il presidente Iran iano Raisi ...

Pagina 459581 - sottopagina 01 - Pagina 459581 - sottopagina 01 - 20/05 07:20 Morte raisi,Khamenei: Non ci sarà vuoto 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah,no a invasione 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah, no a invasione 19/05 22:45 Posticipo Serie A, Roma-Genoa 1-0 ...

Pejman Abdolmohammadi: "L'impatto della morte di Raisi può essere potente, con l'80% del popolo iraniano contro il regime" - Pejman Abdolmohammadi: "L'impatto della morte di raisi può essere potente, con l'80% del popolo iraniano contro il regime" - Per il professore dell'Università di Trento, la pista del sabotaggio non può essere esclusa. "Ora il gioco di potere per la successione dell'ayatollah ...

Raisi, come è morto Le ultime riprese video in elicottero prima dell'incidente, il successore Mokhber (ad interim) e il ruolo di Ali Khamenei - raisi, come è morto Le ultime riprese video in elicottero prima dell'incidente, il successore Mokhber (ad interim) e il ruolo di Ali Khamenei - Il presidente iraniano Ebrahim raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti a causa dello schianto dell'elicottero sul quale viaggiavano. La conferma arriva ...