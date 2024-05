Chiara Martino progetta i software che - grazie all' intelligenza artificial - rispondono a comandi e domande degli utenti simulando una conversazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nata a Lecce nel 1993,ha conseguito la laurea magistrale internazionale in Lingue straniere presso l’Universitàstudi di Bologna, specializzandosi in linguistica computazionale. Lavora nel campo dell’e Conversazionale dal 2017 ed è stata una delle prime “AI Conversation Designer” in Italia. L’e crea un quadro partendo dalle onde cerebrali dell’artista ...