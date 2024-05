Giorgia Meloni accoglie con onore un condannato per omicidio? Ingiustificabile

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Credo che la presidente del Consiglio sia venuta meno alla propria immagine istituzionale. In passato ci sono stati presidenti del Consiglio che si sono recati in aeroporto, ma non per ricevere unda un’autorità straniera, ma vittime di sequestri all’estero, rientrate con aerei di Stato». Federico Cafiero de Raho è stato magistrato e oggi è deputato del Movimento 5 Stelle. E non ha digerito l’immagine diche saluta Chico Forti,all’ergastolo pernegli Stati Uniti, al suo rientro in Italia. Per Cafiero de Raho «Vanno rispettate le sentenze. È colpevole chi ècon sentenza passata in giudicato. La Corte d’Appello italiana ha riconosciuto la sentenza americana di condanna. Potrà poi esserci un processo di revisione, se ricorreranno ...

Chico Forti in Italia, Cafiero de Raho: “Giustizia al contrario: i premier di solito accolgono le vittime…” - Chico Forti in Italia, Cafiero de Raho: “Giustizia al contrario: i premier di solito accolgono le vittime…” - Cafiero de Raho, lei è stato magistrato per una vita e adesso è deputato del M5s. Che effetto le ha fatto vedere la presidente del consiglio Giorgia Meloni accogliere in aeroporto Chico Forti, un cond ...

Chico Forti, polemiche sui costi del volo in Italia: 134mila euro per il Falcon. Il Codacons fa un esposto alla Corte dei conti - Chico Forti, polemiche sui costi del volo in Italia: 134mila euro per il Falcon. Il Codacons fa un esposto alla Corte dei conti - «Sono rimasto colpito che un condannato per omicidio, che ha accettato il verdetto americano, sia stato accolto formalmente da un presidente del consiglio. In un altro paese questo probabilmente non ...

“Giustizia al contrario: i premier di solito accolgono le vittime…” - “Giustizia al contrario: i premier di solito accolgono le vittime…” - Cafiero de Raho, lei è stato magistrato per una vita e adesso è deputato del M5s. Che effetto le ha fatto vedere la presidente del consiglio Giorgia Meloni accogliere in aeroporto Chico Forti, un cond ...