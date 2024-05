(Di lunedì 20 maggio 2024) - LE. Per i beneficiari già esistenti dell', il pagamento è programmato per la seconda metà del mese di, più precisamente nei giorni 15, 16 e 17. Per coloro che hanno apportato modifiche alla loro situazione o hanno presentato la domanda di recente, l'accredito dell'...

Quando pagano l'Assegno unico a Maggio 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps - LE date . Per i beneficiari già esistenti dell' Assegno unico , il pagamento è programmato per la seconda metà del mese di Maggio 2024, più precisamente nei ...

I cantieri del tram arrivano in via Chiesanuova: «Anche i lavori del Sir 2 entrano nel vivo» - I cantieri del tram arrivano in via Chiesanuova: «Anche i lavori del Sir 2 entrano nel vivo» - Si comincia con le operazioni sulle reti di distribuzione del gas a fine mese inizieranno poi quelli sulla rete idrica. Per realizzarli non sarà aperto un grande cantiere, ma si procederà con piccoli ...

Rivoluzione per la sosta a Udine, addio al ticket: dal 23 maggio sarà obbligatorio inserire il numero di targa - Rivoluzione per la sosta a Udine, addio al ticket: dal 23 maggio sarà obbligatorio inserire il numero di targa - Con il nuovo sistema non è più necessario esporre il biglietto: Ssm punta a migliorare il servizio che in futuro consentirà di trovare gli stalli liberi ...

