Merito di Giorgia Io sono innocente | Chico Forti - il colloquio con Di Giuseppe

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Spero un giorno di essere libero,. Mi sento a casa. Ioitaliano e finalmente mi trovo in Italia. Mi metto a disposizione del mio Paese per essere nel mio piccolo una leva positiva. Voglio aiutare».queste le prime parole diquando è da poco arrivato nel carcere di Verona, la casa circondariale di Montorio. Ad ascoltarle è il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di, la persona che forse più di tutti si è speso per farlo tornare dopo un quarto di secolo trascorso in un penitenziario di massima sicurezza della Florida.ha chiaro a chi deve essere indirizzata la sua gratitudine. «Ilè diMeloni - ha ribadito anche ieri - dico grazie a lei e a tutto il ...

«Ho sognato ogni giorno questo momento». Sono le prime parole pubbliche pronunciate da Chico Forti , il 65enne trentino tornato oggi dagli Usa in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Forti , che dovrà ora proseguire a scontare la sua pena ...

