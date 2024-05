Gasperini - il Napoli ha scelto fortissimamente lui Ma deve aspettare la finale di Europa League

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2024) . Il club haGian Pierolui, ma nulla potrà accadere prima delladiche l’Atalanta giocherà mercoledì a Dublino contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Ancora quarantotto ore di religioso silenzio e rispetto per la missione internazionale della splendida Dea del Gasp, e poi tutto sarà chiaro. Arriveranno risposte, riunioni, vertici, magari baci e abbracci:, infatti, ha ancora un altro anno di contratto con il suo club e dopo l’Irlanda la famiglia Percassi affronterà con lui il futuro per capire se andare in un senso (rinnovo) o nell’altro (addio). Il countdown è già cominciato.ha aperto porte e finestre, ma ora dovrà dare una risposta definitiva. Percassi: ...