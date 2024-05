Perché la Spagna ha richiamato il suo ambasciatore in Argentina dopo le parole di Milei all’evento di Vox

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il governo spagnolo ha convocato per consultazioni il suoa Buenos Aires per protestare contro l'attacco del presidente argentino Javiercontro il presidente del governo, Pedro Sanchez, e sua moglie Begona.

Il presidente argentino Javier Milei , come già nei giorni scorsi, non è andato troppo per il sottile con la moglie del premier spagnolo Sanchez . “Il socialismo può arrivare a generare tali livelli di abuso, come quando si ha la moglie corrotta, ...

