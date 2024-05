La forza della musica Malatesta - migliaia in piazza dopo l’incendio del locale

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Se sono qui è perché devo resistere". Un lungo festone, srotolato sulle notecanzone ‘Con o senza di me’. Per invitare Filippoe la sua famiglia a tenere duro,il devastante incendio (molto probabilmente doloso) che il 15 aprile scorso ha spazzato via il loro ristorante, il Kiosko Il Vincanto. "E’ stata una giornata bellissima, emozionante, io e i miei familiari siamo davvero commossi", commenta a caldo il cantautore. Difficile togliersi dagli occhi l’immagine di quelle 2/3mila persone che sabato si sono date appuntamento inEuropa. Una grande festa, con tanta bellae buon cibo, organizzata dalla Pro loco di Villa Verucchio e dall’associazione ‘Risuona Rimini’ per aiutare il rocker a ricominciare da capole fiamme e la devastazione che in un ...

