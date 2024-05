Sei un poveretto - Rosichi Rissa Travaglio-Sallusti | cosa accade in diretta il VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chico Forti è tornato in Italia, e il suo caso è tornato a occupare giornalisti, opinionisti e politici in vari dibattiti sui media italiani. Il 65enne trentino è stato rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida e, dopo 24 anni di detenzione, è arrivato in Italia, dove lo aspettava la premier Giorgia Meloni. C’è chi è convinto che questo sia stato un bel colpo messo a segno dalla presidente del consiglio, soprattutto perché siamo a pochi giorni dalle elezioni europee, e invece c’è chi sostiene che il fatto non sia da elogiare, trattandosi pur sempre di una persona con una grave condanna. Di tutto questo se ne è discusso anche nel corso dell’ultima puntata di Accordi & Disaccordi, il talk-show di politica e di attualità condotto da Luca Sommi sul Nove. Ospite in studio, Marco, che ha puntato il dito contro il collega Alessandro ...

