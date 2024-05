Prendi le tue cose e vai via Isola dei Famosi - a tarda notte la comunicazione di Vladimir

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nella nona puntata de L’dei, in onda domenica 19 maggio su Canale 5 e condotta daLuxuria, con opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli non c’è più la divisione in due squadre e il nuovo leader è Karina Sapsai. Prossimo appuntamento di mercoledì, perché al lunedì arriva Michelle Hunziker con Io canto Family. Joe Bastianich ha abbandonato la nave per ”motivi di salute” e c’è stata una nuova eliminazione. In nomination c’eranno: Artur Dainese, Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci. Una volta decretato il vincitore è stato aperto un televoto flash: uno tra i quattro naufraghi rimasti è sttao definitivamente eliminato dal gioco. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove ...