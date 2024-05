Il nuovo gioco pericoloso di Meloni in Ue | guarda all’estrema destra e rischia di nuovo l’isolamento e l’irrilevanza

(Di lunedì 20 maggio 2024) Giorgiacambia obiettivi in Europa. E, soprattutto, cambia alleati. La giravolta nei confronti dell’attuale presidente, Ursula von der Leyen, sembra evidente. La partecipazione alla convention di Vox a Madrid è servita alla presidente del Consiglio per stringere nuovi rapporti con Marine Le Pen, nel tentativo di sommare i voti dei Conservatori con quelli dell’ultrafrancese. Insieme, potrebbero formare unimportante blocco all’Europarlamento, da 135 seggi. Sperando di poter condividere anche le scelte dei commissari espressi dai Paesi conservatori, che dovrebbero essere quattro, come sottolinea la Repubblica. Nella speranza di spostare l’asse politico della Commissione, soprattutto su alcuni temi, dicendo no al Green deal, alla battaglia sui diritti civili e all’immigrazione. Escluso, invece, al ...

Ore decisive per il Superbonus , che negli ultimi giorni sta agitando la maggioranza. Oggi nuovo vertice al Senato, mercoledì il voto sugli emendamenti in Aula. Non è solo la retroattività a far litigare Tajani e Giorgetti, ma anche la nuova sugar ...

"Noi facciamo la battaglia alla sinistra da quando avevamo 14 anni. Io e Tajani al liceo Tasso di Roma contro militanti di sinistra, alcuni poi finiti perfino nelle Brigate Rosse. Benvenuto a chi si è unito in questo impegno arrivando, solo per ...

Londra rincorre l’Ue per una legge sull’AI Questa settimana nuovo summit a Seoul per il primo ministro Sunak - Londra rincorre l’Ue per una legge sull’AI Questa settimana nuovo summit a Seoul per il primo ministro Sunak - In Corea del Sud è in programma questa settimana un nuovo summit sull'AI organizzato da Londra insieme al governo di Seoul. Ecco cosa sappiamo ...

Da Vox Meloni fa un intervento identitario per fermare l’effetto Vannacci - Da Vox meloni fa un intervento identitario per fermare l’effetto Vannacci - PLe due com’è noto non si amano, ma sotto al palco di Madrid la presidente del Rassemblement National ha detto che con meloni «ci sono punti in comune». Dalla rivalità alla stima C’è chi ragiona sull ...

Csm, l’effetto-sorteggio: l'estrazione a sorte dei giudici divide la categoria. FdI è per un modello misto - Csm, l’effetto-sorteggio: l'estrazione a sorte dei giudici divide la categoria. FdI è per un modello misto - È il passaggio più politico, non c’è dubbio, della separazione delle carriere. A cui è appeso un sogno ricorrente del centrodestra erede del berlusconismo: dare ...