Sole in Gemelli - L' oroscopo di Branko | per chi iniziano le difficiltà

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le stelle di: l'di oggi lunedì 20 maggio. ARIETE Inizia il mese dei, un mese che porta nuovi entusiasmi nella vostra vita e nuove possibilità nel lavoro, professione, affari. E se ci saprete fare, cosa di cui non dubitiamo, avrete già questa settimana un colpo di fortuna. Marte in aspetto con Plutone è molto importante per voi e per lo Scorpione, perché siete entrambi governati da questi due pianeti. Esperti di raffinate e anche morbose “tecniche” passionali, astute azioni in affari. TORO I bimbi che nascono entro le ore 14:59 sono del Toro, poi ilentra inma nel vostro segno restano Mercurio e ancora per poco Venere e Giove. Vincerete anche questa settimana le vostre battaglie nel lavoro, ma pensateci: quelli che dicono la verità vengono sempre smascherati, ...

