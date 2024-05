Iran, morto Raisi: Mokhber presidente ad interim e capo del governo - Iran, morto raisi: mokhber presidente ad interim e capo del governo - Primo vice presidente dell'Iran dal 2007, Mohammad mokhber, 68 anni, ha assunto la presidenza ad interim e la guida del governo di Teheran dopo la conferma della morte di Ebrahim raisi in un incidente ...

Dal "comitato della morte" al pugno duro sui civili: la parabola del falco che studia da Ayatollah - Dal "comitato della morte" al pugno duro sui civili: la parabola del falco che studia da Ayatollah - mentre la poltrona di presidente passerebbe a Mohammad mokhber, attuale primo vicepresidente - la Repubblica Islamica dovrebbe indire nuove elezioni presidenziali entro cinquanta giorni. L'ipotesi ...

Raisi, come è morto L'ultimo video in elicottero prima dell'incidente, il successore Mokhber (ad interim) e il ruolo di Ali Khamenei - raisi, come è morto L'ultimo video in elicottero prima dell'incidente, il successore mokhber (ad interim) e il ruolo di Ali Khamenei - Nel luglio del 2010 l'Unione Europea ha sanzionato mokhber insieme ad altri individui ed entità per presunto coinvolgimento in «attività nucleari o missilistiche balistiche». Due anni dopo lo ha ...