Austral - le prove su strada allargate 160 vetture testate dagli stessi dipendenti Renault

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono numeri, ma non da giocare al lotto: 100, 160, 350, 1.000, 2.800.000 e 235. Sono quelli del ciclo Confirmation Run che hanno anticipato il debutto della, il Suv di segmento C da quattro metri e mezzo di lunghezza equipaggiato con la tecnologia E-Tech in versione ibrida. Attraverso questo nuovo programma inaugurato con la Megane elettrica, il costruttore permette non solo ai collaudatori professionisti, ma anche ai collaboratori di provare suun modello prima che questo venga prodotto in serie. L’obiettivo è quello di verificarne ulteriormente la qualità e di intervenire in possibili aree “critiche”. Oltre 1000 sono stati idiche hanno guidato lae che “hanno avuto modo di segnalare aree di miglioramento tramite una App installata ...