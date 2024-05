Chi è Stefano Oradei - il marito di Manila Nazzaro | Lui è l’uomo che sognavo da sempr - mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo, le immagini del matrimonio da favola a Roma: «Un figlio insieme Sarebbe bellissimo» - Manila Nazzaro e Stefano oradei a Verissimo, le immagini del matrimonio da favola a Roma: «Un figlio insieme Sarebbe bellissimo» - Dopo il rito civile in Campidoglio, Manila Nazzaro e Stefano oradei hanno celebrato il loro matrimonio con una grande festa e una seconda cerimonia a… Leggi ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei in lacrime a Verissimo dopo le nozze: «È stato tutto perfetto. Ora vogliamo un figlio» - Manila Nazzaro e Stefano oradei in lacrime a Verissimo dopo le nozze: «È stato tutto perfetto. Ora vogliamo un figlio» - Viva gli sposi. Manila Nazzaro e Stefano oradei freschi freschi di matrimonio arrivano a Verissimo. «Ancora viviamo come se fossimo in quella favola». Sono emozionati e curiosi di vedere le immagini ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a pochi giorni dal matrimonio: "Stiamo vivendo una favola, ora sogniamo un figlio" - Manila Nazzaro e Stefano oradei a pochi giorni dal matrimonio: "Stiamo vivendo una favola, ora sogniamo un figlio" - "Stiamo ancora vivendo in una favola". Ospiti a "Verissimo", dove hanno mostrato in esclusiva le immagini del loro matrimonio, Manila Nazzaro e Stefano oradei raccontano le emozioni del loro giorno pi ...