Mi vuoi sposare? Isola dei Famosi - proposta di matrimonio in diretta | il video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Mi?”.dei, lainin Honduras, naufraghi in lacrime e grande emozione anche in studio. La puntata dell’, questa settimana, è andata in onda domenica 19 maggio 2024 e anche in questo caso non sono mancati i colpi di scena. Uno in particolare ha fatto emozionare tutti: a casa, in studio e soprattutto sull’onduregna. >> “Se ne deve andare”.dei, altra valigia già piena per tornare in Italia: è un addio Come hanno raccontato le immagini in, il compagno di una delle naufraga si è presentato lì e si è messo in ginocchio, chiedendo alla compagna di sposarlo, una volta terminata questa avventura. “Penso che la mancanza di ...