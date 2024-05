(Di lunedì 20 maggio 2024) Verrà proiettato, al salone Estense della Rocca, ’Hoil finimondo - Il racconto dell’alluvione’. Ildà voce a chi un anno fa hala propria vita travolta. È stato prodotto da QN- il Resto del Carlino col supporto de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese grazie al lavoro di Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, e Marco Santangelo. L’accesso è gratuito ma occorre prenotare su ilrestodelcarlino.it/hoilfinimondo, anche se in provincia i posti per le serate (oggi a, mercoledì al Mariani a Ravenna e lunedì 27 al Sarti a Faenza) sono esauriti, ma a Faenza si sta valutando se riaprire le prenotazioni. C’è però la possibilità di partecipare a Forlì (29 maggio, Astoria) e a Cesena (28 maggio, cinema Eliseo).

Cesena, 19 maggio 2024 – “Ho visto il finimondo – Il racconto dell’alluvione" (video trailer) prodotto da Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino sta per arrivare a Cesena dopo il successo della prima al cinema Modernissimo di Bologna, alla ...

Oggi il docufilm a Lugo. In arrivo nuove date - Oggi il docufilm a Lugo. In arrivo nuove date - Il docufilm "Ho visto il finimondo-Il racconto dell'alluvione" arriva nelle sale della Romagna a un anno dall'alluvione. Proiezioni gratuite con grande interesse e date sold out, con possibilità di ul ...

’Ho visto il finimondo’. Il docufilm stasera a Lugo - ’Ho visto il finimondo’. Il docufilm stasera a Lugo - Verrà proiettato stasera a Lugo, al salone Estense della Rocca, ’Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’. Il docufilm dà voce a chi un anno fa ha visto la propria vita travolta. È stato pr ...

Il docufilm ‘Ho visto il finimondo’. Proiezioni ravennati sold out - Il docufilm ‘Ho visto il finimondo’. Proiezioni ravennati sold out - Ancora posti a Forlì e Cesena per il lavoro realizzato con il supporto della Bcc. Altri potrebbero liberarsi: controllare sul sito ...