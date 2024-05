Oggi il docufilm a Lugo In arrivo nuove date

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo il debutto a Bologna della scorsa settimana, al cinema Modernissimo, approdanelle sale della Romagna il’Ho visto il finimondo-Il racconto dell’alluvione’. A un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Cineteca di Bologna e la BCC Ravennate Forlivese e Imolese presentano l’opera, prodotta da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, di Valerio Baroncini e Marco Santangelo. Il reportage, della durata di circa un’ora, verrà proiettato in alcune sale romagnole, secondo un calendario prestabilito e alcunerisultano già sold out: la proiezione, unica e sempre alle 21, è gratuita e fino a esaurimento posti, ma per accedere è necessario registrarsi online all’indirizzo www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinomondo. Il cartellone parte...

