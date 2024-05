Iran - chi era Amirabdollahia - il Soleimani della diplomazia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (askanews) – Nell’incidente in elicottero in cui ha perso la vita il presidenteiano Ebrahim Raisi, è deceduto anche il ministro degli EsteriRepubblica islamica, Hosseinn. Hosseinn è nato il 23 aprile 1964 a Damghan, una città nella provincia di Semnan. Nel 1991, ha conseguito una laurea in relazioni internazionali presso la Scuola di Relazioni Internazionali di Teheran ed ha proseguito il suo percorso accademico conseguendo un master in Relazioni internazionali presso l’Università di Teheran. Successivamente, ha completato un dottorato di ricerca in relazioni internazionali. La sua carriera diplomatica è decollata all’inizio degli anni ’90, con incarichi che comprendevano diversi ruoli all’interno del Ministero degli Affari Esteriiano. ...

