(Di lunedì 20 maggio 2024) Un tragico incidente aereo vicino a Tabriz, nella provincia dell’Azerbaigian Orientale, ha portato alla scomparsa del presidenteiano Ebrahim. Questo evento ha innescato profonde riflessioni sull’avvenire politico dell’, gettando il Paese in una fase di incertezza sia a livello nazionale che internazionale. Il velivolo, che trasportava il presidente insieme a una delegazione di alto livello, compreso il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, si è schiantato in circostanze che restano da chiarire. L’incidente ha così abbattuto la vita di figure cruciali per la leadershipiana, generando un vuoto di potere significativo e sollevando dubbi sulla direzione futura che il Paese prenderà. Attualmente, si stanno effettuando le operazioni di identificazione dei corpi, un processo complicato e doloroso ...